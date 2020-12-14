Елочные базары открываются в Саратове

Елочные базары должны отвечать специальным требованиям Фото: Екатерина Семенова

В Саратове открываются елочные базары.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, торговля елками, соснами и лапником начнется с 15 декабря и продлится до Нового года.

Всего в городе будет организовано 49 точек, обустроенных по нормативам: с ограждением, иллюминацией и противопожарным оборудованием.

Также на елочных базарах обязательно должна быть упаковка — сетка или специальная пленка. Продавцы обязаны разместить информацию о цене и времени работы.

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