Елочные базары открываются в Саратове

Елочные базары должны отвечать специальным требованиям
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове открываются елочные базары.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, торговля елками, соснами и лапником начнется с 15 декабря и продлится до Нового года.
Всего в городе будет организовано 49 точек, обустроенных по нормативам: с ограждением, иллюминацией и противопожарным оборудованием.
Также на елочных базарах обязательно должна быть упаковка — сетка или специальная пленка. Продавцы обязаны разместить информацию о цене и времени работы.
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