Парень украл сразу четыре колеса с ВАЗа в Саратове

Фото: городское УМВД

В полицию о краже сообщил житель Саратова.

Фото: городское УМВД

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 10 до 12 декабря неизвестные унесли четыре колеса с его ВАЗ-21103, припаркованного на Моторной улице.

Фото: городское УМВД

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний рецидивист. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело, юношу отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.