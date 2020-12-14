Парень украл сразу четыре колеса с ВАЗа в Саратове

Фото: городское УМВД
В полицию о краже сообщил житель Саратова.
Фото: городское УМВД
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 10 до 12 декабря неизвестные унесли четыре колеса с его ВАЗ-21103, припаркованного на Моторной улице.
Фото: городское УМВД
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний рецидивист. Похищенное у него изъяли.
Возбуждено уголовное дело, юношу отпустили под подписку о невыезде.
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