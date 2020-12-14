Вступили в силу новые правила оформления больничных в Саратовской области

С сегодняшнего дня, 14 декабря, в РФ в том числе и Саратовской области вступили в силу новые правила оформления больничных.

Теперь документ можно получить как в печатном виде при предъявлении документа, удостоверяющего личность, так и в электронном, но для этого еще понадобится СНИЛС.

Больничный по уходу за ребенком не ограничен по срокам, оплачивается не более 15 дней.

Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи может взять больничный, если чем-нибудь заразится второй ребенок.

Кроме того, добавлены новые случаи получения документа по беременности и родам. В первом случае — если она многоплодная, роды на 22-28 неделе, длительность больничного составит 194 дня. Выдается больничный, если малыш родился мертвым или не прожил 168 часов.

В случае распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформить листки нетрудоспособности можно дистанционно.

Выдать больничные могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, зубные врачи.

В скорой помощи получить листок нетрудоспособности нельзя.

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