Пожилому саратовцу грозит до пяти лет колонии за смертельный наезд на пешехода

В Ленинском районе будут судить 60-летнего саратовца. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

- Следствие считает, что в 16:50 22 августа мужчина за рулем Renault Laguna на пешеходном переходе на улице Панфилова сбил 58-летнего гражданина. Тот скончался на следующий день в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Свою вину автомобилист признал и частично возместил ущерб родственникам погибшего.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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