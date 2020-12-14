Неосторожное курение стало причиной смерти женщины на пожаре в Балаково

В минувшую субботу, 12 декабря, 11 пожарных и четыре единицы техники выехали тушить

однокомнатную квартиру девятиэтажного дома на улице Набережной Леонова в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, 60-летнюю отравившуюся продуктами горения женщину госпитализировала бригада скорой помощи.

Ее пытались реанимировать, однако гражданка скончалась.

По предварительным данным причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Возгорание на площади 1 кв.м. ликвидировали.

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