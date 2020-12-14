Сельчанин под Саратовом порвал паспорт жены и отправился на исправработы

В Романовском районе осудили 41-летнего жителя села Подгорное. Рецидивиста признали виновным в уничтожении паспорта супруги.
- Пьяный мужчина у себя дома 5 сентября поссорился с женой из-за того, что она не дала ему денег от аренды земельного участка. Он порвал документ, чтобы и она не смогла распорядиться средствами, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд отправил гражданина на восемь месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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