ДНК-экспертиза помогла вычислить автомобильного вора в Саратове

В полицию Саратова с заявлением о краже 9 декабря обратилась местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, неизвестные разбили стекло ее авто, припаркованного на улице Пугачева и унесли оттуда две женские сумки, магнитолу и зарядку для телефона.
Сумма ущерба составила почти 20 тыс. рублей.
ДНК-экспертиза помогла выявить 36-летнего безработного злоумышленника. Он признался, что продал похищенное неизвестному на Сенном рынке.
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