В Ленинском районе Саратова остались без отопления 42 дома

Сегодня, 14 декабря, из-за аварийно-ремонтных работ в котельной на улице Панфилова, 17 без тепла остались 42 дома в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, речь идет об улицах Чайковского, Гвардейская, Олимпийская, Зои Космодемьянской, Панфилова.

Ремонтом уже занимается ПАО «Т Плюс», ориентировочно тепло дадут после 17:00. Работы контролирует районная администрация.

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