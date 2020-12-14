Саратовский «Молагроторг» отправлял в Самару просроченный творог и сырки

Саратовский ООО «Молагроторг» отправлял в соседний регион просроченную молочку.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора региона, ветеринарные сопроводительные документы на сырки «Вкусный день» и «Знакомый вкус премиум «Творожные пальчики»» массой 22 кг, которые просрочились 26 ноября, выдали 9 декабря.

В этот же день и на следующий были оформлены документы на 24 кг творога «Вкусный день». Его нельзя было употреблять в пищу с 27 ноября.

Их принял филиал организации в Самаре, нарушения никого не смутили. Компания получила письмо об изъятии продукции из оборота.

Просроченный товар выявлен во время анализа системы «Меркурий».

Теперь в обстоятельствах дела разберется прокуратура.

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