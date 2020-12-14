Усилиями приставов жительница Хвалынска получила от бывшего мужа компенсацию за раздел дома

По решению суда житель Хвалынска должен был выплатить бывшей жене компенсацию за половину доли от дома стоимостью свыше 1,2 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Он получил требование о выплате средств, но исполнять решение суда не хотел.

У гражданина арестовали деньги на открытых счетах в банке. Выяснилось, что он получил по наследству дом, хотя говорил, что делимое жилье у него одно.

После ареста спорной недвижимости и составления протокола гражданин одумался и выплатил 80 тыс. рублей.

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