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Усилиями приставов жительница Хвалынска получила от бывшего мужа компенсацию за раздел дома

Гражданин отдал 80 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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По решению суда житель Хвалынска должен был выплатить бывшей жене компенсацию за половину доли от дома стоимостью свыше 1,2 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Он получил требование о выплате средств, но исполнять решение суда не хотел.

У гражданина арестовали деньги на открытых счетах в банке. Выяснилось, что он получил по наследству дом, хотя говорил, что делимое жилье у него одно.

После ареста спорной недвижимости и составления протокола гражданин одумался и выплатил 80 тыс. рублей.

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