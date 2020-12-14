Рецидивист надругался над девочкой в Саратове

Мужчина признался в нападении на девочку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова удалось задержать подозреваемого в надругательстве над девочкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей и с угрозой убийством».

По версии следствия, вечером 9 декабря 15-летняя девочка возвращалась домой от подруги. У дома на 7-м Динамовском проезде на нее напал неизвестный и под угрозами совершил сексуальное насилие.

Для расследования дела были привлечены наиболее опытные сотрудники СКР. Следователями, полицейскими уголовного розыска и при силовой поддержке Росгвардии удалось задержать 27-летнего подозреваемого.

Мужчина был неоднократно судим. Ему предъявлено обвинение, он сознался в совершенном преступлении.

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