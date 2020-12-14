Панков: Минфин Саратовской области недофинансирует школы в районах

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В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков снова обратил внимание на нехватку средств для зарплат работникам школ в районах Саратовской области.

- Из районов продолжают поступать обращения по зарплатам. От учителей, от работников школ, которые технически обеспечивают учебный процесс. Уже говорил, что область должна с передачей полномочий полностью компенсировать эти затраты муниципалитетам. Иначе, при нехватке средств в районах может начаться сокращение людей или снижение выплат.

Тема правильная — нельзя ухудшать материальное положение людей. В школах боятся что в школе с нового года собираются сократить некоторые должности. А если заработная плата будет выше 12 тысяч рублей, то снимут все доплаты. Причина именно в нехватке финансирования со стороны минфина области. Районы называть не буду, побывал во многих школах. Такой пример не один.

На такие деньги людям прожить невозможно. Это должны понимать те, кто вводит в заблуждение губернатора, предлагая такую методику расчета.

Знаю позицию губернатора Валерия Радаева, что уровень жизни людей в районах не должен уступать областному центру. На что рассчитывают, предоставляя ему неверную информацию? Уверен, он обратит внимание на такой перекос в финансировании. И не допустит, чтобы работники пострадали. Тем более, речь идет о школах, где важен не только учебный процесс. Здания, где учатся дети, должны быть чистыми, теплыми и безопасными, — написал Панков.