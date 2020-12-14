Два человека пострадали в слетевшей с дороги машине под Саратовом

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Два человека пострадали в машине, вылетевшей в кювет с трассы под Саратовом.

ДТП случилось 13 декабря в 18:10 в Питерском районе Саратовской области.

На 5-м км подъезда от станции Урбах к райцентру Питерка ВАЗ-21074 оказался в кювете.

Как уточнили в областной ГИБДД, 43-летний водитель нарушил правила расположения машины на дороге, и она съехала в кювет. Прибывшие медики оказали помощь самому водителю и 34-летней пассажирке. С различными травмами они госпитализированы.