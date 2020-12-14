Володин призвал начать подбор кадров для инфекционной больницы в Елшанке

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал начать подбор кадров для будущей инфекционной больницы в Саратове.

Как сообщили в Instagram его сторонники, делать это следует уже с начала следующего года.

Напомним, больницу в Елшанке планируют сдать летом 2021 года. По проекту, здесь будут работать 1,2 тыс. человек, из которых 550 еще предстоит найти.

Кроме того, в Ленинском районе будет построен дом для врачей. В нем предусмотрено 200 служебных квартир для персонала инфекционной больницы.

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