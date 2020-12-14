Жители Приволжского пожаловались Володину на платные занятия для школьников в новом бассейне

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Жительница Приволжского поселка в Энгельсе пожаловалась председателю ГД Вячеславу Володину на трудности с посещением бассейна в четвертой школе.

Изначально говорилось о том, что плавать там могут все: и дети, и взрослые.

- Даже ученикам этого учреждения бесплатное посещение разрешено только раз в две недели. Родителям говорят, что так якобы прописано в учебном плане. За 1,2 тыс. рублей можно прийти дважды в неделю по отдельному договору. Посещение для учителей школы открыто трижды в неделю и это все, — пожаловалась женщина.

Она подчеркнула, что для жителей поселка доступ в бассейн закрыт. А руководство школы не торопится открыто пояснять ситуацию.

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