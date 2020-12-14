Снеговик, гном и зайчик: кем хотят быть в Саратове дети на Новый год

Ограничительные меры из-за коронавируса наложили свой отпечаток на проведение праздничных мероприятий — таковые теперь под запретом.

Но детям не прикажешь и они также просят у своих родителей костюмы на Новый год.

Самым популярным в 2020 стал наряд снеговика — на него приходится 4% от всех запросов. Менее интересен гном — 3%, зайчик — 2,5%, пират и елочка — 2%.

В среднем подарить своему ребенку праздник стоит 500 рублей. Пираты подорожали на 43% по сравнению с прошлым годом, цены на гнома и елочку не изменились. Наряд зайчика обойдется в 600 рублей.

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