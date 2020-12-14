На СТО в Саратове ограбили юношу

В Волжском районе Саратова раскрыт грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено около 11 вечера 8 декабря.

На СТО по улице Челиева неизвестный открыто похитил телефон Samsung A31 у 19-летнего юноши. Сумма ущерба составила 20,5 тыс. рублей.

Задержан подозреваемый — 25-летний безработный из Маркса. Он во всем сознался и сообщил, что телефон сдал в комиссионный магазин за 7 тыс. рублей.

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