В Балашове прохожий нашел на улице труп бывшего соседа

Тело мужчины найдено на улице Энгельса в Балашове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил прохожий.

По предварительным данным, около 10 часов утра 12 декабря он шел по улице имени Фридриха Энгельса и увидел лежащего человека. В нем мужчина узнал бывшего 45-летнего соседа и сообщил об этом в лечебное учреждение поблизости. Но медики лишь констатировали его смерть.

Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. Начата проверка, которая позволит установить причину гибели человека.

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