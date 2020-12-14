В Заводском районе 85-летний мужчина погиб на пожаре

На пожаре погиб пенсионер Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова пожар унес жизнь мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 11 декабря в доме по улице Кавказская.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Запах дыма в квартире на шестом этаже почувствовали соседи и вызвали пожарных. После тушения огня в одной из комнат квартиры был найден 85-летний мужчина. Его вынесли из помещения, но было уже поздно. Приехавшие медики констатировали смерть.

Следов насильственной смерти на теле пенсионера не найдено. Предположительно, причиной могло стать отравление продуктами горения.

Установлено, что пожар начался на кухне. Одна из основных версий — замыкание электропроводки или холодильника.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Причиной пожара мог стать холодильник Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.