«В какой момент они цапнут, никто не знает»: жительница Энгельса пожаловалась на свору собак

Жительница Энгельса Галина Муравлева рассказала в соцсетях о стае собак, которая наводит ужас на горожан.

Она запечатлела свору на проспекте Строителей. Гражданка отметила, что животные совсем не боятся людей и нападают на них, недавно в этом же районе покусали женщину.

Четвероногие обитают в районе 32-й школы, мебельной фабрики, у покровского рынка.

-В какой момент они цапнут тебя, никто не знает. Одна из них с ошейником, может, убежала из двора. Когда они подходят ко мне и рычат — если честно, страшно, — отметила местная жительница.

Она обратилась к местным властям с призывом решить проблему. Собаки каждый день бегают у 32-й школы, где играют дети. Животные пытаются подбежать, запрыгивают на них, кусают за одежду. Пока это игра, но во что она перерастет, никто не знает.

В доказательство своих слов девушка опубликовала видео с места событий.

Напомним, от бездомных животных страдают и саратовцы. Вчера свора собак набросилась на жительницу Заводского района. Домой она возвращалась уже с прокушенной ногой.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев называл безрезультативной работу городских чиновников по отлову животных.

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