Синоптики обещают саратовцам в понедельник снег и туман

Сегодня, 14 декабря, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается туман с видимостью 500-1000м, местами слабый снег.

Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м\с.

Столбик термометра опустится до -6-11 градусов, местами в Левобережье до -16.

Отметим, что год назад в этот день также шел снег, а на улице было чуть теплее — максимум семь градусов мороза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.