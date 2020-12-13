Синоптики обещают саратовцам в понедельник снег и туман

Сегодня, 14 декабря, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается туман с видимостью 500-1000м, местами слабый снег.
Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м\с.
Столбик термометра опустится до -6-11 градусов, местами в Левобережье до -16.
Отметим, что год назад в этот день также шел снег, а на улице было чуть теплее — максимум семь градусов мороза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.