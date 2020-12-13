Следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре в Лебедевке

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Организована проверка после гибели 44-летнего мужчины на пожаре в селе Лебедевка Краснокутского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 11 декабря местная жительница ночевала у соседки. Утром следующего дня она пошла домой и около 8:00 заметила, что ее дом полыхает.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, они обнаружили в зале труп ее 44-летнего сына со значительными следами термического воздействия. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти гражданина.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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