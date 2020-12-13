Жалобы граждан на саратовские медучреждения отслеживают каждый день

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о решении проблем с отоплением в стационарах. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

-Массовых жалоб на проблемы с отоплением нет. С пациентами нужно внимательно работать. Если поступает сигнал, на него необходимо отреагировать незамедлительно, выяснить все обстоятельства и принять необходимые меры, — отметил он.

Температуру в медицинских учреждениях проверяют ежедневно, их руководители несут за это персональную ответственность.

Минздрав регулярно собирает сведения по работе подведомственных учреждений. Перед ним поставлена задача — изучать подробно каждое обращение, при необходимости направлять туда представителя в любое время суток.

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