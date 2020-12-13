Верховный суд признал ТЦ «Покровскъ» в Энгельсе незаконной постройкой

Постройка торгового центра «Покровскъ» в Энгельсе признана незаконной.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в прокуратуре Саратовской области.

Индивидуальные предприниматели Армен Джуликян и Нурани Муталлапов обратились в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на самовольно реконструированный объект площадью свыше 12 тыс.кв.м на улице Нестерова.

В удовлетворении требований предпринимателям отказано.

Те не согласились с этим и подали апелляцию.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону предпринимателей. На это решение прокуратура Саратовской области подала кассационную жалобу.

Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение, принятое в пользу бизнесменов. В силе оставили решение суда первой инстанции.

Тогда предприниматели обратились с кассационными жалобами в Верховный суд РФ.

В итоге их оставили без удовлетворения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.