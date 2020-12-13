Мошенники в интернете выманили у саратовцев 68 тыс. рублей

Еще двумя жертвами мошенников стали саратовцы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 50-летний житель Фрунзенского района Саратова поверил рекламе в интернете. Клиентам банка, где он обслуживается, предлагали получить 2020 рублей в честь уходящего года. Гражданин перешел по ссылке на неизвестный сайт, оставил данные своей карты и ввел пароль из смс-сообщения. В итоге с двух его карт списали 56 тыс. рублей.

Без денег остался и 66-летний житель Фрунзенского района Саратова. Мужчина захотел купить в интернете радиопередатчик. Он оформил покупку и отправился к банкомату, перевел на счет магазина 12 тыс. рублей.

Товар ему не пришел, а когда пенсионер звонил продавцам, ему отвечал только робот.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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