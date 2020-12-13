В Саратове водитель Lada Kalina влетел в столб и попал в больницу

Фото: Городская госавтоинспекция

Сегодня, 13 декабря, около 7:00 в Волжском районе Саратова на пересечении 4-й Прудовой улицы и Хрустального проезда произошло ДТП.

Фото: Городская госавтоинспекция

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, 53-летний водитель Lada Kalina влетел в столб.

Шофера госпитализировали в городскую клиническую больницу.

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