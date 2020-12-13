Под Саратовом мужчина отобрал у собутыльника телевизор

Полиция Хвалынского района раскрыла грабеж в поселке Возрождение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 декабря 64-летний мужчина пил спиртное с 32-летним гражданином.

После распития младший из них отобрал у пенсионера телевизор стоимостью почти 13 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист. Он признался, что сдал технику в ломбард.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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