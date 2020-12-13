Под Саратовом мужчина отобрал у собутыльника телевизор

Полиция Хвалынского района раскрыла грабеж в поселке Возрождение.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 декабря 64-летний мужчина пил спиртное с 32-летним гражданином.
После распития младший из них отобрал у пенсионера телевизор стоимостью почти 13 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист. Он признался, что сдал технику в ломбард.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.