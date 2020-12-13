Пенсионерка скончалась в скорой после пожара в Балаково

Вчера, 12 декабря, в 22:00 вспыхнул пожар в квартире девятиэтажки на улице Набережная Леонова 78 в Балаково.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, пострадала 60-летняя женщина, которая скончалась в машине скорой помощи.
Полыхал диван на площади 1 кв.м, на месте работали три пожарных расчета.
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