В Петровске разбойник попросил у пенсионера воды и вонзил ему нож в живот

Полиция Петровского района раскрыла разбой в отношении 62-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 декабря в 16:50 пенсионер шел домой из магазина. Он встретил у подъезда дома неизвестного, который проследовал за ним в квартиру и попросил воды.
Между ними вспыхнул конфликт, незваный гость достал нож и вонзил его в живот хозяина жилища. Угрожая расправой, он забрал 200 рублей, сотовый телефон sgh-c200 и туалетную воду.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 47-летний житель села 2-я Березовка.
На мужчину завели уголовное дело.
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