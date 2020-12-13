Саратовский «Протон» обыграл красноярский «Енисей»

В саратовском ФОКе «Звездный» вчера, 12 декабря, состоялась встреча местной волейбольной команды «Протон» и красноярского «Енисея» в рамках женской Суперлиги.
Первые две партии хозяйки поля выиграли со счетом 25:17 и 22:25. Они сменились проигрышами со счетом 23:25 и 22:25.
В тай-брейке саратовчанки проявили себя и одержали победу со счетом 15:9.
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Протона».
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