«Саратов — это не одна улица Московская»: Володин раскритиковал чиновников за бездействие

Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов обратился с критикой с местным чиновникам за их бездействие.

-Саратов - это не одна дорога Московская. У нас много микрорайонов, поселков, вы их собираетесь замечать? Сидят замы по социальной сфере, депутаты. Одни занимаются демагогией и сидят десятилетиями, а другие сидят тихо и тоже ничего не делают. Хорошо устроились, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что от такой работы теряют прежде всего жители города и региона, потому что никакого созидания не происходит.

Напомним, это не первая критика в адрес саратовских властей.

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