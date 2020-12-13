Мужчина устроил себе шопинг с карты жительницы Саратова

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 25-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 5 декабря в 15:00 она зашла у себя дома в личный кабинет банковского приложения и обнаружила списание почти 5 тыс. рублей.
С ее платежного средства кто-то устроил себе шопинг в городских магазинах.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний мужчина.
Гражданин ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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