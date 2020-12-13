Воскресенье в Саратове будет морозным и бесснежным

День будет морозным Фото: Екатерина Семенова

В воскресенье 13 декабря в Саратове и по области будет облачно, но возможны прояснения.

В ГУ МЧС рассказали «КП-Саратов», что утром еще может выпасть слабый снег, но днем осадков не будет.

Однако сохранится туман, местами сильный, и изморозь. Ветер восточный и юго-восточный, временами ожидаются порывы.

На дорогах будет скользко. Водителям следует проявлять бдительность.

Столбик термометра покажет днем -4... -9 градусов, а в Левобережье — до 14 градусов мороза.

В этот же день год назад погода была примерно такая же — без осадков, но с туманом, ветром и морозами.

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