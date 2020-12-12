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Стая собак напала на жительницу Саратова возле школы

Женщину покусали за ногу
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Собаку укусила женщину за ногу. Фото Анны Гороховой

Собаку укусила женщину за ногу. Фото Анны Гороховой

Жительница Саратова Анна Горохова стала жертвой стаи бродячих собак.

По словам пострадавшей, ЧП случилось на 7-м Динамовском проезде в Заводском районе, около школы №38.

Женщина рассказала, что хотела пройти мимо стаи собак, но они внезапно на нее накинулись, одна укусила за ногу. После этого еще одна женщина палкой отогнала псов.

Анна Горохова отметила, что в этом районе уже не первый случай нападения собак на людей. Женщину волнует, что рядом ходят дети, которые могут пострадать.

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