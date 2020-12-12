В Аткарске пропал мужчина без руки

Виталий Афанасьев
В Аткарске Саратовской области пропал без вести Виталий Афанасьев.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 37-летнего мужчину ищут с ноября.
Рост Виталия Афанасьева составляет 180 см, у мужчины худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы.
На момент пропажи мог быть одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Особые приметы — отсутствует кисть левой руки.
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