В Аткарске пропал мужчина без руки

Виталий Афанасьев

В Аткарске Саратовской области пропал без вести Виталий Афанасьев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 37-летнего мужчину ищут с ноября.

Рост Виталия Афанасьева составляет 180 см, у мужчины худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы.

На момент пропажи мог быть одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Особые приметы — отсутствует кисть левой руки.

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