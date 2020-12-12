ДТП на Трудовой в Энгельсе создало большую пробку

Авария перегородила движение по улице Трудовая в Энгельсе
Улица Трудовая в Энгельсе оказалась парализована из-за ДТП.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла в районе остановки «Шурова гора».
Там столкнулись два легковых автомобиля, движение стоит в обе стороны, включая общественный транспорт. Водителям рекомендуется искать пути объезда.
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