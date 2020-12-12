ДТП на Трудовой в Энгельсе создало большую пробку

Авария перегородила движение по улице Трудовая в Энгельсе

Улица Трудовая в Энгельсе оказалась парализована из-за ДТП.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла в районе остановки «Шурова гора».

Там столкнулись два легковых автомобиля, движение стоит в обе стороны, включая общественный транспорт. Водителям рекомендуется искать пути объезда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.