Саратовская область закупит 10 мини-лабораторий для тестирования на коронавирус

Десять мини-лабораторий для проведения тестов на коронавирус будут поставлены в Саратовскую область.
Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, задача закупить лаборатории поставлена губернатором Валерием Радаевым.
Кроме того, для отдаленных районов закуплено около 12 тыс. экспресс-тестов. Это позволит получать результаты в течение 48 часов.
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