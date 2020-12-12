Панков: Нельзя экономить на образовании детей

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Депутат Государственной думы России Николай Панков заявил о недопустимости экономии на образовании детей.

- Не знаю, кто придумал муниципалитетам еще одну проблему. А точнее — не полностью компенсировать расходы на зарплату работникам школ. Тем, кто занимается обслуживанием , уборкой зданий и оборудования. А также водителям и работникам пищеблоков.

После законодательных изменений они будут получать зарплату из местных бюджетов. Возможно, это целесообразно. Но только при условии, что муниципалитетам передадут не только полномочия. Но и финансирование в полном объеме. А, судя по отзывам из районов, это не так.

На местах уже посчитали, что областное финансирование не полностью закроет потребность. В лучшем случае, хватит на выплату зарплат на 11 месяцев. Да и пока планируют проплатить за полгода обучения. Остальное муниципалитетам придется изыскивать самим. В своих скудных бюджетах. Которых и так не хватает на самое необходимое.

Это может привести к тому, что в школах начнут не только «резать зарплаты» но и сокращать людей. Уже поступают обращения с мест. Сам проводил встречи и в Пугачеве, и в Балакове, и в Вольске, и в Саратове в школах. Учителя и родители обеспокоены этим. Местная власть и руководство школ сами не рады. Но «финансовую дыру» придется как-то закрывать.

Нельзя проблемы с финансированием перекладывать на людей. Пока не начались серьезные проблемы в школах, надо пересчитать потребность. И компенсировать ее из областного бюджета по принципу «рубль на рубль». То есть, в полном объеме. Чтобы и люди не пострадали, и наши школы не потеряли специалистов, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов».

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