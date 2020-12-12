Маршрутка врезалась в легковушку на Тархова

Авария на Тархова. Фото группы «Солнечный Саратов»
На пересечении улиц Бардина и Тархова в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутки.
По словам очевидцев в группе «Солнечный Саратов», маршрутка догнала легковой автомобиль напротив дома №27 по улице Тархова.
Легковушка повреждена. Но в ГИБДД города отметили, что ДТП обошлось без пострадавших.
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