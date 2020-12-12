В Саратове продолжают сносить ларьки в Мирном переулке

Сносят ларьки в Мирном переулке. Фото из Instagram Михаила Исаева

Продолжается снос ларьков в Мирном переулке Саратова.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что было принято решение об изъятии земель, где сейчас расположены нестационарные торговые объекты. А сами ларьки должны быть демонтированы.

На прошлой неделе их уже начали сносить.

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