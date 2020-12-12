В Саратове спасатели получили благодарность за помощь от родственников пациентки

Руководитель поисково-спасательного подразделения Александр Александрин Фото: Саратовская городская служба спасения

Саратовские спасатели помогли женщине с сердечным приступом.

Как сообщили «КП-Саратов», вызов поступил от бригады медиков скорой помощи.

Оказалось, что они приехали к пациентке с сердечным приступом, но самостоятельно доставить женщину в машину не смогли. На помощь пришли спасатели.

Позже родственники пациентки направили спасателям благодарность.

- Хочу выразить огромную благодарность 2 ПСП, которое возглавляет Александрин Александр Евгеньевич. В ночь 4 декабря 2020 года у моей мамы случился сердечный приступ, они оказали грамотно и быстро транспортировать ее до машины скорой помощи из кв, т, к она тяжело больна и сама ходить не может, на скорой приехали девушки и нам справиться было не под силу, Спасибо большое вам ребята, дай бог всем вам здоровья и вашим родным и близким, — написала Марина Матвеева.

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