Пенсионер из Энгельса забыл карточку в банкомате и лишился денег

В Саратове раскрыто два преступления о краже денег с банковских карт.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвами стали 84-летний житель Энгельса и 25-летняя девушка из Заводского района.

Пенсионер оставил свою карточку у банкомата, а позже ему пришло сообщение, что неизвестный бесконтактным способом оплатил в магазинах товары на 6,4 тыс. рублей. Была задержана 39-летняя женщина.

Жительница Заводского района обнаружила списание почти 4,9 тыс. рублей, когда вошла в мобильный банк. С помощью ее потерянной карты неизвестные также совершали покупки в разных магазинах. Был задержан 42-летний мужчина.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подписками о невыезде.

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