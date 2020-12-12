Николай Панков поздравил саратовцев с Днем Конституции

.

Депутат Государственной думы России Николай Панков поздравил жителей Саратовской области с Днем Конституции.

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Этот год особенно значимый: в основной закон нашей страны внесены изменения. Их предложил Президент России Владимир Путин. Жители поддержали эти инициативы. Они направлены на стабильность государства, социальную справедливость и благополучие наших граждан.

От нас с вами зависит, как мы реализуем новые возможности — участвовать в жизни страны. Укреплять и развивать ее. Сохранять традиции наших народов. Защищать духовные и исторические ценности. Вклад каждого в это общее дело очень важен.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! — заявил Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.