Более шести тысяч студентов СГЮА написали Всероссийский юридический диктант

Студенты СГЮА написали Всероссийский юридический диктант

С 3 по 12 декабря Саратовская государственная юридическая академия стала одной из центральных региональных площадок IV Всероссийского правового (юридического) диктанта, который в этом году прошел на платформе сайта юрдиктант.рф в онлайн-формате.

Организаторами диктанта выступили общероссийские общественные организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) и «Деловая Россия» при поддержке Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а соорганизаторами в Саратовской области — региональное отделение АЮР и СГЮА.

Одними из главных задач такого юридического «среза знаний» являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения к изучению права, получение объективных данных о правовой грамотности россиян и выработка предложений по совершенствованию профильных образовательных программ.

Диктант, который в этом году написали более шести тысяч студентов СГЮА, состоял из 40 тестовых заданий, связанных со знанием основ Конституции РФ и отдельных отраслей права, а в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в тест были включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому процессу.

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