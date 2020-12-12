Покупка искусственной елки перед Новым годом стала проблемой для жительницы Саратова

Искусственная елка стала причиной уголовного дела Фото: Екатерина Семенова

Две жительницы Саратова стали жертвами мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, обе они пытались совершить покупки через интернет.

Одна из пострадавших, 22-летняя студентка, оплатила в интернет-магазине 35 тыс. рублей за iPhone. Однако телефон так и не пришел. Установлено, что девушка нашла объявление о продаже в Instagram, общалась в продавцом через WhatsApp, а деньги перевела через банковское мобильное приложение.

Другая саратовчанка, 29-летняя женщина, также нашла в интернете объявление о продаже искусственной елки. Она пообщалась в продавцом и получила от него ссылку на оплату. Указав там реквизиты своей карты, а также пароль, она лишилась 10 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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