Покупка искусственной елки перед Новым годом стала проблемой для жительницы Саратова

Искусственная елка стала причиной уголовного дела
Фото: Екатерина Семенова
Две жительницы Саратова стали жертвами мошенников.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, обе они пытались совершить покупки через интернет.
Одна из пострадавших, 22-летняя студентка, оплатила в интернет-магазине 35 тыс. рублей за iPhone. Однако телефон так и не пришел. Установлено, что девушка нашла объявление о продаже в Instagram, общалась в продавцом через WhatsApp, а деньги перевела через банковское мобильное приложение.
Другая саратовчанка, 29-летняя женщина, также нашла в интернете объявление о продаже искусственной елки. Она пообщалась в продавцом и получила от него ссылку на оплату. Указав там реквизиты своей карты, а также пароль, она лишилась 10 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела.
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