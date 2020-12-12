В Саратовской области 264 человека заразились коронавирусом на 12 декабря

Выявлено 264 случая заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 12 декабря выявлено 264 случая коронавируса. Это выше рекорда пятницы 11 декабря, когда речь шла о 236 зараженных.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, все новые заболевшие — контактные лица.

Среди них 157 с пневмонией, 62 — с ОРВИ. Также выявлено 16 несовершеннолетних и 87 человек старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 207 граждан. Таким образом в Саратовской области с начала пандемии 30 246 зараженных и 25 622 выздоровевших.

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