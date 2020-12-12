Полпред президента в ПФО обсудил ситуацию с коронавирусом

Игорь Комаров провел совещание по ситуации с коронавирусом в регионах ПФО
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 11 декабря провел заседание Совета округа, посвященное борьбе с коронавирусом.
Участие в нем приняли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, руководители регионов ПФО и главные федеральные инспекторы.
В Приволжском федеральном округе от коронавируса проходят лечение около 43 тыс. человек. Игорь Комаров отметил, что в обществе и на всех уровнях власти произошла консолидация сил для борьбы с инфекцией. Минздрав, Роспотребнадзор и Росздравнадзор РФ и на местах выстроили систему взаимодействия.
- Со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, — отметил Игорь Комаров.
По словам Михаила Мурашко, были изменены подходы к лечению, мобилизован кадровый резерв.
- Благодаря этому, начиная с марта, в целом по стране уровень летальности от коронавирусной инфекции снизился более чем в два раза, — сказал он.
Анна Попова остановилась на заболеваемости ОРВИ, отметив общую по России тенденцию к стабилизации ситуации.
Игорь Комаров подчеркнул, что регионы должны отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие риски.
- При необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, — считает он.
Также полпред призвал поддерживать высокий уровень тестирования. Главы регионов должны держать вопросы коечного фонда, обеспеченности лекарствами, своевременного оказания медпомощи на личном контроле.
- У нас получился конструктивный диалог. По итогам заседания Совета будут подготовлены конкретные предложения, которые помогут в решении многочисленных вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, в том числе касающихся синхронизации усилий и действий федерального центра и регионов округа, — заявил в завершение заседания Игорь Комаров.
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