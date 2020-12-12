Женщина переходила на красный свет и попала под автобус в Энгельсе

В Энгельсе автобус сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла днем 11 декабря на пересечении улиц Горького и Петровская.

Автобусом Mercedes №284 управлял 54-летний водитель. По предварительным данным, 41-летняя женщина переходила проезжую часть по переходу на красный свет.

Пострадавшую доставили в больницу и отпустили на амбулаторное лечение.

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