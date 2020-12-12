Отопление в поселке Комсомольский возобновлено

В дома поселка Комсомольский в Саратове вернулось тепло.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, идет заполнение системы теплоносителем.
Проверять подачу тепла в каждую квартиру поручено администрации Заводского района.
Напомним, из-за повреждения теплосети на улице Прудная, отопление было отключено в 85 многоквартирных домах.
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