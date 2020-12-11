Chery загорелась после столкновения с грузовиком в Саратове

Фото облспаса
Сегодня, 11 декабря, у дома №6А на улице Чернышевского в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе.
Дорогу не поделили Chery и «Газели», первый транспорт загорелся.
Пострадавших нет.
На месте работали сотрудники городской и областной служб спасения, пожарные, скорая помощь. Обстоятельства выясняются.
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